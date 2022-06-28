Henry Onyekuru’nun yolu yeniden Süper Lig ’e düşebilir. Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor , görüşme halinde oldukları Trezeguet’nin alternatifi olarak Onyekuru’yu belirledi.

Bordo-mavililer, Mısırlı hücumcu ile anlaşamaz ise Olimpiakos’un kapısını çalacak. 25 yaşındaki Onyekuru ile Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir de ilgileniyor. Nijeryalı futbolcu da Türkiye’de forma giymeye sıcak bakıyor.

Henry Onyekuru, Olimpiakos forması ile geçen sezon 27 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı formayla 71 maçta 22 gol ve 12 asist kaydeden, Onyekuru Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.

Kaynak: NTV Spor