Henry Onyekuru’nun yerine Emre Kılınç!

Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı, bonservisine sahip Monaco'ya geri dönecek. Onyekuru ile Galatasaray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Emre Kılınç'ı Galatasaray'a getirecek.

6 gol, 5 asistle Sivasspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Emre, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadı. Sivas'la temasa geçen Galatasaray, "Devre arasında satmıyoruz" yanıtını alınca 5 ay bekleme kararı aldı.

Emre ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Mayıs sonu ayrılacak Onyekuru'nun boşluğunu dolduracak. Onyekuru gibi gerçek yeri sol açık olan Emre için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürüp oyuncusu Onyekuru'nun Galatasaray'da önünü açan menajer D'Avila, bu kez de Onyekuru sonrasında doğacak sorunu menajerliğini yaptığı bir başka oyuncu Emre Kılınç'la önledi. (Sabah)