Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Henry Onyekuru, 26 Ağustos'ta Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret ederek Fatih Terim ve takım arkadaşlarına başarı dileklerini iletmişti. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun söz konusu tarihte Türkiye'ye gelişinin altında bambaşka bir nedenin yattığı ortaya çıktı.

22 yaşındaki yetenekli futbolcunun ülkesinde yayım yapan Punch gazetesine konuşan ünlü saç stilisti Mukaila Ajanaku, Onyekuru'nun yalnızca saç tıraşı için Monako'dan İstanbul'a 2 saat 11 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti. Müşterileri arasında pek çok yıldız ismin bulunduğunu kaydeden Ajanaku, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Onyekuru, sırf saçını kestirmek için Monako'dan İstanbul'a geldi. Bu durum, beni şaşırtmadı çünkü Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde de onun saç stilistiydim. Kendisi benim bu konudaki hünerime inanıyor. İşimi iyi yapmasam Florentin Pogba, Eljero Elia, Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Robinho ve Kenneth Omeruo salonuma gelmezdi."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler