Galatasaray Henry Onyekuru’yu, Onyekuru da Galatasaray’ı sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun 1.5 sezonluğuna kiralanması konusunda Monaco kulübüyle anlaştı. Daha önceden oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray Yönetimi, Ocak ayında eski oyuncusunu tekrar renklerine bağlayacak. Bu transferin gerçekleşecek olması, operasyonu ısrarla isteyen teknik direktör Fatih Terim kadar, genç oyuncuyu da çok mutlu ediyor. 15 milyon Euro’ya transfer olduğu Monaco’da aradığını bulamayan Onyekuru’nun, duygularını yakın çevresiyle paylaşırken, “Takımımla yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum. Taraftarları da stadımızı da çok özledim” dediği öğrenildi.

Takibi hiç bırakmadı

Onyekuru’nun Monaco’da oynadığı dönemde de Galatasaray’ı çok yakından takip ettiği biliniyor. 22 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlardan önce hem eski takım arkadaşlarına hem de teknik heyete mesaj atarak başarı dileklerini iletiyor. Nijeryalı futbolcunun bu vefalı davranışı, Terim’in gönlünü çelmiş durumda. Fatih hoca, sezon başında transferini çok istediği, ancak Fransız kulübüne kaptırdıkları Onyekuru’nun, ikinci yarıda takımın en önemli eksiği olan tempo sorununa çözüm getireceğini düşünüyor.