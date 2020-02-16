Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Henry Onyekuru, Fatih Terim'e kendisine şans verdiği için teşekkür etti ve "Fatih hocama çok teşekkür etmek istiyorum, uzun süre sonra 11'deydim, bu şansı hocam verdi bana.'' dedi.

Takım arkadaşı Ömer Bayram ile güzel bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Ömer Bayram, ''Taraftarlara beni destekledikleri için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım da hem defansif hem ofansif olarak beni destekliyorlar. Önemli bir galibiyet aldık. Ömer'in performansı iyiydi, benim performansıma da yarıyor. Geçen seneden tanıdığım bir arkadaşım. Defansif ve ofansif anlamda beni yönlendiriyor, kendisiyle güzel bir uyumumuz var." dedi.