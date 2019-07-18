Henry Onyekuru’da engel Everton

Afrika Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile macerasını noktalayan Henry Onyekuru için Galatasaray beklemeye geçti. Yönetim, geçtiğimiz Sarı-Kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katabilmek için yeniden düğmeye bastı. Ancak genç sol kanat oyuncusunun kulübü olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un kiralık teklifini kabul etmemesi transferi çıkmaza soktu.

Mavililer’in, Nijeryalı’yı bonservisiyle vermeyi istediği ve hedeflediği transfer ücretinin 15 milyon Euro olduğu bildirildi.