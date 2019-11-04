Henry Onyekuru yeniden Galatasaray yolunda

Galatasaray'da geçen sezonki şampiyonlukta büyük katkısı olan ve taraftarın sevgilisi durumundaki Henry Onyekuru Sarı Kırmızılılar'a geri dönmeye çok yakın...

Oyuncunun menajeri William d'Avila bu transfer için İstanbul'a geldi.

Başarılı menajer, transfer için yarın Futbol A Takım İdari direktörü Şükrü Hanedar'la bir araya gelecek.Monaco'nun sezon başı Everton'dan 13,5 milyon euroya transfer ettiği Nijeryalı yıldız yeni takımında fazla şans bulamıyor.

Bu sezon sadece 4 maçta toplam 160 dakika süre alabilen Onyekuru da Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor. Tarafların anlaşma sağlamasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın Monaco'yla oyuncunun kiralanması konusunda iletişime geçmesi bekleniyor.

Monaco'nun bu akşam St. Etienne deplasmanındaki mücadelesinde Onyekuru 18 kişilik kadroda bulunmuyor.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

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