Henry Onyekuru transferinde anlaşma tamam! İmzayı atıyor...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun Sarı Kırmızılı kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken konuyla ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. ESPN'in Afrika edisyonu, yıldız ismin Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e transferinin an meselesi olduğunu yazdı.

21 yaşındaki futbolcuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Bavyera ekibinin Everton'la büyük oranda anlaşmaya vardığı ve Onyekuru'nun Alman kulübüyle sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi. Everton ile 2022 yazına dek kontratı bulunan genç futbolcu, Premier Lig için iş izni alamamasından ötürü önce Anderlecht'e, ardından da Galatasaray'a kiralanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler