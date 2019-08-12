Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Henry Onyekuru'nun yeni durağı Fransa oldu.

Ligue 1 ekibi Monaco, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fransız devi, bu transfer için Everton'a bonuslarla birlikte 15 milyon Euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Henry Onyekuru, şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onyekuru geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 800 bin Euro bedelle kiralanmıştı. Ayrıca Onyekuru Galatasaray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon Euro kazanmıştı.