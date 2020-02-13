Henry Onyekuru: Kalbim kalmaktan yana

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen elenen Galatasaray’da ikinci yarıda oyuna girerek dikkat çeken Henry Onyekuru, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda oyuna giren ve takıma hareketlilik getiren Onyekuru, turu kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtirken, geleceğiyle ilgili olarak, “Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak istiyorum. Galatasaray’da kendimi evimde gibi hissediyorum” açıklamasını yaptı.