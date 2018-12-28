Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru Everton'da bile kalamayacak gibi gözüküyor.

Premier Lig temsilcisinin sezon başında Sarı Kırmızılılar'a satın alma opsiyonu olmaksızın kiraladığı genç oyuncunun performansı son dönemde gözle görülür şekilde artarken dünya devleri de onun bu yükselişini izlemeye devam ediyor.

Bayern, Dortmund, Valencia...

Daha önce Onyekuru'nun birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda izleyen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Valencia gibi kulüpler 21 yaşındaki forveti kadrolarına katmak için Everton'la görüşmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Fransız PSG de Onyekuru'nun birkaç maçına daha önce scout'larını göndermişti.

Galatasaray para kazanabilir!

Everton'la yapılan görüşmelerde ocak ayı seçeneğinin de gündeme geldiği öğrenildi. Ancak burada sadece Everton'ın değil, Galatasaray'ın da transfere onay vermesi gerekiyor. Çünkü oyuncunun -kiralık da olsa- sezon sonuna kadar olan hakları Sarı Kırmızılılar'da... Eğer Galatasaray ve Everton anlaşırsa Onyekuru ocak ayında gidebilir ve Cim Bom Nijeryalı'dan para kazanabilir.

Fatih Terim onay verir mi?

Ancak satışı gündemde olan Rodrigues, Feghouli ve Belhanda varken bir de Onyekuru'nun kadrodan ayrılmasına Fatih Terim onay verir mi, bu cevabı kestirilemeyecek bir soru... Burada Onyekuru için verilecek bonservis bedeli ve Galatasaray'ın alacağı pay önemli hale geliyor.

Nijeryalı oyuncu sezon başı 800 bin euroya kiralanmıştı.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

Bu haberi de okudular Bu fotoğraf Serdar Aziz'i yıktı!