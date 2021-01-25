Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Henry Onyekuru, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız" diye konuştu.

Daha önce Sarı Kırmızılı ekipte 21 ve 70 numaralı formalarla mücadele eden Onyekuru, 3. Galatasaray döneminde 7 numaralı formayı giyecek.