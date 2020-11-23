İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun en öne çıkan kalecilerinden Dean Henderson, bu sezon Manchester United'da şans bulmakta zorlanıyor. Kiralık olarak gittiği Sheffield United'da sergilediği performansla İngiltere Milli Takımı'nın kalecilerinden biri haline gelen Henderson, devre arasında kiralık olarak başka bir takıma gitmek istiyor.

The Sun'a göre Euro 2020'de İngiltere Milli Takım kadrosunda olmak isteyen Henderson, daha düzenli forma giyebileceği bir takımda ikinci yarıyı geçirmek istiyor.

Premier Lig'den Leeds United ve Brighton'ın istediği belirtilen Henderson için Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bournemouth'un da devrede olduğu aktarılıyor.