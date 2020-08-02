Hemogram diğer bir deyişle kan sayımı olarak bilinmektedir. Daha doğrusu tam kan sayımı olarak ele alınır. İnsan vücudunda meydana gelebilecek olası problemler ve hastalıkların teşhisi konusunda, kan testi yapılmaktadır. Bu test ile beraber kan sayımı yani hemogram gerçekleşir. Böylece ele alınan değerleri referans aralığına göre düşüklük ya da yükseklik üzerinden sonuçlar ortaya çıkarılmaktadır.

Hemogram testi nedir?

Çeşitli hastalıkların ve bazı sağlık sorunlarının anlaşılabilmesi için yapılan kan testine Hhmogram testi denmektedir. Bunlar içerisinde annemi, inflamasyon, kanama bozukluğu, enfeksiyon ya da lösemi gibi daha birçok farklı unsur yer almaktadır. Ölümcül bir durum ortaya çıkaracak ya da uzun yıllar ciddi sorunlar teşkil edecek rahatsızlıklar konusunda hemogramı testi erken dönemde sonuç imkanı sağlamaktadır.

Hemogram testi neden yapılır?

Genel sağlık durumunu belirlemek ve kan hücrelerini etkileyen birçok farklı hastalığı ortaya çıkarabilmek için Hemogram testi yapılmaktadır. Tabii sadece teşhis etmek değil aynı zamanda izlemek ve kontrol seyri gerçekleştirme konusunda hemogram testi büyük öneme sahiptir. Yapılan bu test özel laboratuvar ortamında gerçekleşmekte ve erken teşhis ile sonuç üzerinden tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

Hemogram testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Hemoglobin testi birçok farklı amaç doğrultusunda aç ya da tok karnına yapılabilmektedir. Günümüz teknolojisi ile beraber kan testi sonuçları gün içerisinde alınabilmektedir. Ancak kan testi süresi yapılacak olan laboratuvar, uzman doktor ve hastalığa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca bazı hastalıklar için kesin tanı adına ek tetkikler gerçekleşebilmektedir.

HGB, LYM, HCT, EOS ve PLT Nedir?

Belli başlı isimlere sahip kan değerleri üzerinden hemogram raporlaması yapılmaktadır.

HGB; Hemoglobin sayısını tanımlar.

LYM; Lenfositin beyaz kan hücreleri içerisindeki yüzdeyi tanımlar.

HCT; Alyuvarların toplam hacminin kanda yer alan yüzdesini ortaya çıkarır.

EOS; Eozinofili beyaz kan hücrelerindeki yüzdesini tanımlar,

PLT; Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin sayısını tanımlar.