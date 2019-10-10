Hem yüzücü hem sanatçı

2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya 2.’si olan Sümeyye Boyacı, yüzme sporundaki başarısı dışında ebru sanatında da ustalığını sergiliyor. Sümeyye Boyacı, başkent Moskova’da kendisinin yaptığı ebru tablolarının Rusya’da çok ilgi gördüğünü söyledi.

Crocus Expo Fuar alanında ebru çalışmalarını sergileyen milli sporcu, Ruslar’ın sanata ilgisi olduğunu dile getirdi.

Ebru sanatına 7 yaşında başladığını belirten Sümeyye Boyacı, “Ebruya annemin teşvikiyle başladım. 7 yıl boyunca hiç aksatmadan eğitim aldım. Ruslar, gelip geçerken sergime uğruyorlar, soru soruyorlar, gösterilerimi izliyorlar, sosyal medyada beni takip ediyorlar. Ruslar sanata ve Türkler’e çok duyarlı” dedi. 16 yaşındaki milli yüzücü ayrıca ilk kişisel sergisini 11 yaşında tablo üzerine açtığını belirtti.