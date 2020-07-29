Hem ligde hem kupada gol kralı! Makine gibi Sörloth

Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-0 yendiği kupa finalinde bir asist yapan sonra olarak bir de gol atan Alexander Sörloth böylece bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'dna 7 gole ulaşmış oldu. Süper Lig'de 24 golle gol kralı olan Norveçli golcü, kupada da Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu ile birlikte 7'şer gol atıp zirvede yer aldı ve kolay kolay yakalanmayacak bir başarıya imza attı

Resmi maçlarda 33 gol

Sörloth bu sezon Süper Lig'de 24 gol, Avrupa Kupalarında 2 gol ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gol olmak üzere toplam 33 gole imza attı. 1995 doğumlu Sörloth, Trabzonspor tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olarak tarihe geçti