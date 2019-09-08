Hem korkuttu hem asist yaptı

Orta sahada taç çizgisinin hemen yakınında yaşanan hava topu mücadelesinde iki Andorra’lı oyuncu aynı anda Yusuf’la birlikte zıpladı. Yusuf, iki rakip oyuncunun arasında kaldı ve kaşında açılma meydana gelen tecrübeli oyuncu, tedavisinin ardından maça devam etti. Tecrübeli futbolcu, “Bu maçı kazanmamız gerekiyordu Hocamızın direktiflerine uymamız gerekiyordu. Bize golü atacağımızı söylüyordu. Hocamızın dediklerini uyguladık ve kazandık. Şimdi deplasmandaki Moldova maçımıza hazırlanacağız” dedi.