Hem korkuttu hem asist yaptı

Yusuf Yazıcı, Andorra karşısında golün asistini yaparken, 25. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası korkuttu.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
- A +
Hem korkuttu hem asist yaptı

 Orta sahada taç çizgisinin hemen yakınında yaşanan hava topu mücadelesinde iki Andorra’lı oyuncu aynı anda Yusuf’la birlikte zıpladı. Yusuf, iki rakip oyuncunun arasında kaldı ve kaşında açılma meydana gelen tecrübeli oyuncu, tedavisinin ardından maça devam etti. Tecrübeli futbolcu, “Bu maçı kazanmamız gerekiyordu Hocamızın direktiflerine uymamız gerekiyordu. Bize golü atacağımızı söylüyordu. Hocamızın dediklerini uyguladık ve kazandık. Şimdi deplasmandaki Moldova maçımıza hazırlanacağız” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...