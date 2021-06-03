Hem kalede hem hücumda! Uğurcan Çakır, kariyerindeki 3. asistini yaptı
A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, form grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. İsmi Avrupa devleriyle anılan ve rekor bir ücretle Trabzonspor'dan ayrılması beklenen 25 yaşındaki file bekçisi, Moldova maçında kariyerindeki 3. asistini yaptı.
A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da oynadığı hazırlık maçında Moldova’yı 2-0 yendi ve İtalya maçı öncesi moral depoladı. Milli Takım'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den gelirken, yıldız kaleci Uğurcan Çakır, sergilediği performansla göz doldurdu.
Cengiz Ünder'in golünün asisti Uğurcan Çakır'dan
Özellikle ilk yarıda kalesini gole kapatan ve yaptığı şık kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan, 77. dakikada Cengiz Ünder'e yaptığı asistle performansını taçlandırdı.
İlk asisti Yusuf Yazıcı'ya
2017/18 sezonunda Onur Kıvrak'ın ardından Trabzonspor'un 1 numarası olan Uğurcan, kaptığı formayı hiç bırakmadı, Milli Takım'ın da kalesini korumaya başladı. Trabzonspor, 18 Mayıs 2018'de Karabükspor'u 3-0'la geçerken 88. dakikada ağları sarsan Yusuf Yazıcı'nın golünde asisti yapan isim Uğurcan Çakır'dı.
Nwakaeme'nin golünde imzası var
Trabzonspor, 29 Eylül 2019'da Beşiktaş'ı Akyazı'da 4-1 mağlup ederken skor perdesini kapatan isim Nwakaeme oldu. 88. dakikada asisti yapan isim ise Uğurcan Çakır olarak dikkat çekti.
3. asisti Moldova maçında
Mert Günok'tan formayı kapan Uğurcan 3. asistini Moldova maçında yaptı. Kullandığı kale vuruşuyla Cengiz Ünder'i topla buluşturan 25 yaşındaki kaleci, futbol kariyerinde 3. kez gol pası verdi.