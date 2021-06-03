A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da oynadığı hazırlık maçında Moldova’yı 2-0 yendi ve İtalya maçı öncesi moral depoladı. Milli Takım'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den gelirken, yıldız kaleci Uğurcan Çakır, sergilediği performansla göz doldurdu.

Cengiz Ünder'in golünün asisti Uğurcan Çakır'dan

Özellikle ilk yarıda kalesini gole kapatan ve yaptığı şık kurtarışlarla dikkat çeken Uğurcan, 77. dakikada Cengiz Ünder'e yaptığı asistle performansını taçlandırdı.

İlk asisti Yusuf Yazıcı'ya

2017/18 sezonunda Onur Kıvrak'ın ardından Trabzonspor'un 1 numarası olan Uğurcan, kaptığı formayı hiç bırakmadı, Milli Takım'ın da kalesini korumaya başladı. Trabzonspor, 18 Mayıs 2018'de Karabükspor'u 3-0'la geçerken 88. dakikada ağları sarsan Yusuf Yazıcı'nın golünde asisti yapan isim Uğurcan Çakır'dı.

Nwakaeme'nin golünde imzası var

Trabzonspor, 29 Eylül 2019'da Beşiktaş'ı Akyazı'da 4-1 mağlup ederken skor perdesini kapatan isim Nwakaeme oldu. 88. dakikada asisti yapan isim ise Uğurcan Çakır olarak dikkat çekti.

3. asisti Moldova maçında

Mert Günok'tan formayı kapan Uğurcan 3. asistini Moldova maçında yaptı. Kullandığı kale vuruşuyla Cengiz Ünder'i topla buluşturan 25 yaşındaki kaleci, futbol kariyerinde 3. kez gol pası verdi.