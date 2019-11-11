Hem kaleci hem top toplayıcı

İngiltere 1. Ligi’nde (3. Lig) Sunderland, FA Cup 1. Turu’nda Gillingham’la karşılaştı. 1-1 biten mücadele sırasında futbol sahalarında pek de görmeye alışık olmadığımız son derece ilginç bir olay yaşandı.

Sunderland’in 49 bin kişilik stadındaki mücadeleyi sadece 8 bin kişi izlerken, taraftarların çoğunluğu orta tribünlerden mücadeleyi izlemeyi tercih etti. Bir pozisyonda ev sahibi ekibin kalecisi Jon McLaughlin, auta çıkan top sonrasında etrafta top toplayıcı olmadığı için kale arkası tribününe çıktı ve topu gittiği yerden alıp, atışı kullanarak maçı sürdürdü.