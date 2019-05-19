Hem 19 Mayıs hem 19.05!

Cim-Bom iki bayramı birden kutlamak için artık Medipol Başakşehir maçının son düdüğünü bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kuruluş yılının 1905 olması nedeniyle 19 Mayıs’a ayrı bir önem veriyor. Üstelik bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak olması, Galatasaray için daha da özel hale geldi. Bununla birlikte Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın da aynı tarihte olması Aslan’ın sevincini ikiye katlayacak.

Galatasaray Kulübü, milli bayram nedeniyle bugün tribünlere gelecek olanlara Türk Bayrağı hediye edecek. Bu nedenle tribünlere 50 bin ay-yıldızlı bayrak konulacak. Sarı-kırmızılılar bugün şampiyonluğunu ilan ederse geçen sene olduğu gibi 19 Mayıs’ta bu coşkuyu yaşayacak. Kulübün kuruluş tarihinin 1905 olması nedeniyle 19.05’te gelen şampiyonluk büyük tesadüf olarak yorumlanıyor.

Basit kutlama

Cim-Bom bugün 90 dakika sonunda şampiyonluğu alması halinde ise kutlamaları abartmayacak. Basit kutlamalarla zafer turu atacak olan sarı-kırmızılılar, büyük kutlamayı ligde Sivas ile oynayacağı maçtan sonraya bırakacak.

Rekor beklentisi

Galatasaray ayrıca bugün Türk Telekom Stadı’nda seyirci rekoru bekliyor. 5 Mayıs’ta, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi 51 bin 578 kişi izlemiş ve Türk Telekom’daki taraftar rekoru kırılmıştı. Başakşehir karşılaşmasında ise 52 bin 650 kapasiteli statta yeni bir rekor bekleniyor.

Eski yıldızlar tribünde olacak

G.Saray’ın şampiyonluk maçını kulübün eski yıldızları da tribünden izleyecek. Hagi, Sneijder, Gomis, Ujfalusi, Rodrigues ve Loric Cana gibi isimler, taraftarın yanında yer alacak, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu bekleyecek.

(Milliyet)