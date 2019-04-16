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HellRaisers’ta nukkye transferi gerçekleşti, Hobbit yolcu

Özgür “woxic” Eker’in eski takımı HellRaisers yeni transferini açıkladı. Daha önce Playing Ducks, MANS NOT HOT, Imperial ve NoChange ekiplerinde yer alan Žygimantas “nukkye” Chmieliauskas, bu tarihten itibaren HellRaisers için oynayacak.

16 Nisan 2019, Salı 11:16
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HellRaisers’ta nukkye transferi gerçekleşti, Hobbit yolcu

nukkye transferiyle kadrosunda fazlalık bulunan HellRaisers, Abay “Hobbit” Khasenov’u transfer listesine ekledi. Hobbit ilerleyen günlerde HellRaisers ile yollarını ayırabilir. Ayrıca Sergey “lmbt” Bezhanov’un koçluğu yaptığı ekipte, Bence “DeadFox” Böröcz de inaktif olarak yer alıyor.

Bu gelişmenin ardından HellRaisers’ın aktif kadrosu şöyle şekillendi:

Kirill “ANGE1” Karasiow

Issa “ISSAA” Murad

Tomáš “oskar” Šťastný

Christian “loWel” Garcia Antoran

Žygimantas “nukkye” Chmieliauskas (Palyerbros)

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