HellRaisers’ta nukkye transferi gerçekleşti, Hobbit yolcu

nukkye transferiyle kadrosunda fazlalık bulunan HellRaisers, Abay “Hobbit” Khasenov’u transfer listesine ekledi. Hobbit ilerleyen günlerde HellRaisers ile yollarını ayırabilir. Ayrıca Sergey “lmbt” Bezhanov’un koçluğu yaptığı ekipte, Bence “DeadFox” Böröcz de inaktif olarak yer alıyor.

Bu gelişmenin ardından HellRaisers’ın aktif kadrosu şöyle şekillendi:

Kirill “ANGE1” Karasiow

Issa “ISSAA” Murad

Tomáš “oskar” Šťastný

Christian “loWel” Garcia Antoran

Žygimantas “nukkye” Chmieliauskas (Palyerbros)