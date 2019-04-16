HellRaisers’ta nukkye transferi gerçekleşti, Hobbit yolcu
Özgür “woxic” Eker’in eski takımı HellRaisers yeni transferini açıkladı. Daha önce Playing Ducks, MANS NOT HOT, Imperial ve NoChange ekiplerinde yer alan Žygimantas “nukkye” Chmieliauskas, bu tarihten itibaren HellRaisers için oynayacak.
nukkye transferiyle kadrosunda fazlalık bulunan HellRaisers, Abay “Hobbit” Khasenov’u transfer listesine ekledi. Hobbit ilerleyen günlerde HellRaisers ile yollarını ayırabilir. Ayrıca Sergey “lmbt” Bezhanov’un koçluğu yaptığı ekipte, Bence “DeadFox” Böröcz de inaktif olarak yer alıyor.
Bu gelişmenin ardından HellRaisers’ın aktif kadrosu şöyle şekillendi:
Kirill “ANGE1” Karasiow
Issa “ISSAA” Murad
Tomáš “oskar” Šťastný
Christian “loWel” Garcia Antoran
Žygimantas “nukkye” Chmieliauskas (Palyerbros)