Hellp sendromu gebelik ile ilgili olan bir sendromdur. Tüm gebe kadınları ilgilendirir ve belirtileri de çok iyi bilinmesi gerekir. Hellp sendromunda erken tanı oldukça önemlidir. Hellp sendromu ismi ise üç farklı tıbbi olayın kısaltılması sonucu oluşan bir isimdir. Hellp sendromu gebelik döneminde yapılan testler ile ortaya çıkmaktadır.

Hellp sendromu nedir?

Hellp sendromu kan ve karaciğerde gelişen bir takım komplikasyonlar neticesinde ortaya çıkan bir sendromdur. Hellp sendromu hamileliğin son 3 ayında ortaya çıkmaktadır. Preeklampsi teşhisi konulmuş anne adaylarının hellp sendromu görülme olasılığı artmaktadır. Hellp sendromu kendine özgü tipik belirtileri bulunur. Hellp sendromu gebelerin %1'ini etkileyen nadir görülen bir sendromdur. Ortaya çıktığı zaman ise ciddi komplikasyonlar doğurur. Hellp sendromu hem annenin hem de doğacak bebeğin hayatını tehdit edebilir.

Hellp sendromu belirtileri nelerdir?

- Çabuk yorulma

- Yorgun ve bitkin hissetme

- Görmede bulanıklaşma meydana gelmesi

- Vücudun çeşitli yerlerinde ödem meydana gelmesi

- Aşırı şekilde kilo alma

- Vücudun kilo almaya bağlı yağlanması

- Burundan kan gelmesi

- Mide bulantısı

- Kusma

- Baş ağrısı

- Karnın üst bölgesinde ağrı meydana gelmesi

- Vücudun diğer bölgelerinde bazı kısmi kanamalar meydana gelmesi

- Nöbet geçirme

Hellp sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Hellp sendromunun tedavisinde temel amacı bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlamaktır. Hellp sendromu tedavisinde bazı bir takım ilaçlar verilir. Gebelik döneminde anne karnında bebeğin sağlığı çok önemlidir. Doğum uzmanı doktor tarafından anneye sezaryen doğum da önerilmektedir. Hellp sendromu ortaya çıktığı anda komplikasyonlar kötüye gidebilir. Bu durumda derhal tedaviye başlanmalıdır. Annede bir takım kanamalar meydana gelebilir. Bu durumda tedavi seçeneği olarak kan nakli yapılarak tedavi geliştirilir.

Hastalarda yüksek tansiyon meydana gelebilir. Yüksek tansiyon olan kişilerde ise tansiyon dengeleyici olarak sendrom tedavisi uygulanır. Hellp sendromu tedavisi belirtilere yönelik olarak gerçekleşmektedir. Hellp sendromu bir takım nöbetlere neden olabilir. Bu nöbetleri engellemek ve hastanın kendisini daha iyi hissetmesi amacı ile magnezyum sülfat infüzyonu tedavide uygulanır. Bu şekilde hellp sendromunun neden olduğu nöbetlerin önüne geçilmiş olur. Bebek sağlığını ve bebeğin akciğerinin daha hızlı çalışması için de hastaya yine kortiokstreoid ilaçları verilir. Bu ilaçlar ile birlikte hasta kendisini daha iyi hisseder ve bebeğin gelişimi daha hızlı gerçekleşir.

Hellp sendromu testi nasıl yapılır?

Hellp sendormu testi gebeliğin son 3 haftasında yapılmaktadır. Hellp sendromu testi için doktor tarafından gebe kişiye bir takım fiziki muayeneler yapılır. Fiziki muayeneler neticesinde hastanın kendisini daha iyi hissetmesi sağlanır. Ayrıca tanı kriterinde fiziki muayene oldukça önemlidir. Hellp sendromu tedavisinde doktor hastanın bacaklarını kontrol eder.

Bacaklarda herhangi bir şişme varsa bu durum hellp sendromunu işaret edebilir. Dolayısıyla hellp sendromu tedavisinde bu kriterler oldukça önem teşkil eder. Gebe kişilere karaciğer fonksiyon testi yapılır. Bu şekilde karaciğer enzimleri de kontrol edilir. Hastanın karaciğer enzimlerinde herhangi bir anormalite söz konusu ise bu durum hellp sendromunu işaret edecektir. Hellp sendromu karaciğer testi ile büyük ölçüde tespit edilmiş olur. Ayrıca bu hastalara da yine BT taraması testi yapılır. Karaciğer bilgisayarlı tomografi ile izlenir ve bu şekilde hellp sendromu testi yapılmış olur.

Hellp sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Hellp sendromu tedavi edilmezse bu durum hayatı tehdit edici olabilir. Hellp sendromu hem anneyi hem de bebeği etkileyebilir. Bebeğin gelişimini önemli ölçüde etkilediği gibi ayrıca bebeğin ölümüne de neden olabilir. Hem anneyi hem de bebeği hellp sendromu nedeni ile kaybedilebilir. Bu durumdan dolayı hellp sendromu tanısı konulan anne adayları derhal tedavi edilmelidir.