Helal olsun Mbanda!

Avrupa’da corona virüsünün en çok etkilediği yerlerden biri olan, şu ana kadar 75 bini aşkın vaka ile 8 bine yakın insanın hayatını kaybettiği İtalya’da rugbi oyuncusu Maxime Mbanda, ülkesi için son derece örnek bir harekete imzasını attı. İtalya’nın Parma kentindeki Zebre takımında forma giyen Mbanda, yaşadığı bölgenin virüsten oldukça ağır etkilenmesi sonrası ambulans şöförlüğüne başladı.

Sağlık kuruluşuna başvurarak bu görevi üstlenen ünlü sporcu, boş vaktinde evde kalmayıp, bir bakıma kendi hayatını riske atarak haftanın her günü 13 saat boyunca direksiyonun başına geçiyor. Mbanda, tespit edilen vakaları da en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışıyor.