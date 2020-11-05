Hekimoğlu’nun yükselen yıldızı: Yunus Emre Kar

Hekimoğlu Trabzon FK’nın, 1928 Bucaspor'dan renklerine bağladığı file bekçisi Yunus Emre Kar, performansıyla parmak ısırtıyor. Karadeniz ekibinin teknik ekibinin de gözüne girdiği belirtilen 22 yaşındaki eldivenin, scout ekiplerince izlendiği; Süper Lig ve 1. Lig ekipleri tarafından takibe alındığı öğrenildi

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Bucaspor’un altyapısında gösterdiği performansın ardından takımıyla resmi sözleşme imzalayan genç kaleci Yunus Emre Kar, burada sergilediği oyun ile bir anda ilgi odağı olmuştu. Zor günler geçiren Sarı-Lacivertli ekipte ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri olan Yunus, kulübün kapanmasıyla ertesi sezon 1928 Bucaspor’un yolunu tutmuştu. Geçen sezon ise sadece 3 maçta forma şansı bulabilen 22 yaşındaki eldiven, yaz transfer döneminde Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un favori takımlarından Hekimoğlu Trabzon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekstra idmanlar yapıyor

Kendi jenerasyonunda yer alan isimler arasında gelecek vaat eden kalecilerinden biri olan 22 yaşındaki başarılı eldiven, bu sezon henüz forma şansı bulamasa da teknik heyetin gözdelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Her geçen gün performansını artıran Yunus Emre Kar, özellikle idmanların ardından yaptığı ekstra çalışmalar ile formayı kapmak istiyor. Öte yandan Yunus’un, bu hırsı ile teknik ekibin gözüne girdiği bilgisine ulaşıldı. Özellikle Karadeniz ekibinin başına geçen Osman Özköylü’nün de yıldız kaleciyi daha önceki dönemlerde de takip ettiği belirtildi.

Scout ekipleri devrede

Bu arada Yunus’u, birçok scout ekibinin izlediği bilinirken, TFF 1. Lig’in yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de devrede olduğu bildirildi. Yaşıtları ile kıyaslandığında maç içerisindeki soğukkanlılığı ile ön plana çıkan Yunus, şimdiden devlerin radarına girdi. 22 yaşındaki genç eldiven, özellikle günümüz futbolunda yer alan ‘Libero kaleci’ kavramına uyan bir performans sergilerken, topu oyuna sokma becerisindeki kabiliyeti ile bir adım ön plana çıkmayı başarıyor.