TFF 2. Lig'de maçların yeninden oynanma kararı kısa süre önce çıkmıştı. Play-Off'u neredeyse garantileyen Hekimoğlu Trabzon'da İsmail Haktan Odabaşı forma giydiği maçlarda performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren forma giymese de 28 yaşındaki futbolcu 6 maçta forma giyerek 2 gol attı ve takımının play-off yarışında kalmasına katkı sağladı.

Bursaspor alt yapısında yetişen ve 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan İsmail Haktan Odabaşı daha sonra Denizlispor , Boluspor, Gaziantepspor, Manisaspor formaları giymişti.

28 yaşındaki futbolcunun Hekimoğlu Trabzon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



