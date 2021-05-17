Hekimoğlu Trabzon zoru başardı, yarı final biletini kaptı!

Hekimoğlu Trabzon FK, Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor’u sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Başından sonuna üstün bir oyun ortaya koyan Karadeniz ekibi, 14. dakikada Batuhan’ın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Rakibi karşısında baskısını artıran Bordo-Mavili takım 37’de Ali’nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Son anlarda gerginlik

Tur için gole ihtiyacı olan takımlar ikinci devrede kıran kırana bir mücadele sergiledi. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen ikinci 45’te istediği golü bulan taraf ise yine ev sahibiydi. Hekimoğlu’nu zafere taşıyan golü 58. dakikada Caner kaydetti.

Kalan bölümde rakibine fırsat tanımayan ve skor korumayı başaran Kuzey temsilcisi yarı finale yükselmeyi başardı. Son dakikalarda gerginleşen atmosferde Hekimoğlu’ndan Eray kırmızı kartla oyun dışında kalırken maç sonunda da futbolcular arasında itişmeler yaşandı.