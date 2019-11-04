Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maç sonucu: 5-0

TFF 2. Lig'in 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.

04 Kasım 2019, Pazartesi 00:37
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Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maç sonucu: 5-0

TFF 2. Lig'in 11. haftasında Hekimoğlu Trabzon, sahasında Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Onur Bingöl xxx, Vural Gül xxx, Cengizhan Öztürk xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir xxx, Miraç xxx, Talha Yazgan xxx, Bahadır xxx, Oğuzhan xxx (Ali Aydemir dk. 68 x), Samet xxx, Dede Çelik xxx, Hakan Yavuz xxx (Murat Cem Akpınar dk. 60 xx), Mertcan Çam xxx, Caner xxx (Muhammet Haşim dk. 68 x), Taha Balcı xxx

Teknik Direktör: Alper Avcı

Şanlıurfaspor: Yasin x, Ali Eren x, Onur Demir x, Seyfettin x, Mehmet Fatih x, Muhammed Küçük x, İbrahim x, Eyyüp x, Yusuf x (Mehmet İğnak dk. 67 x), Mehmet Sinan Badur x (İsmail dk. 66 x), Serhat Gök x

Teknik Direktör: Mutlu Yılmaz

Goller: Taha Balcı (dk. 36 pen. ve 63), Hakan Yavuz (dk. 40) Samet (dk. 54), Bahadır (dk. 69) (Hekimoğlu Trabzon)

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