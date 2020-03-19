Hekimoğlu Trabzon hata yapmadı

2. Lig’de heyecan dün de erteleme maçlarıyla devam etti. 22. haftada kar yağışı nedeniyle oynanamayan Hekimoğlu-Kırklareli kapışması dün gerçekleşti. Trabzon temsilcisi, Play-Off potasındaki yerini iyice sağlamlaştırmak için çıktığı kritik mücadeleyi 2-0 kazandı. Onur’un 18, Hakan’ın ise 25. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 3. sırada yeraldı. Play-Off’a en yakın takımlarla farkı 12 puana çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, eleme maçları oynamayı öylelikle büyük ölçüde garantilemiş oldu. 33 puanda kalan kupanın flaş takımı Kırklareli ise tehlikeli bölgeyle bağlarını tamamen koparma fırsatını kaçırmış oldu.