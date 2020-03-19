Hekimoğlu Trabzon hata yapmadı

Samsunspor’un grubunda şampiyonluk şansı kalmayan Hekimoğlu Trabzon FK, erteleme maçında Kırklarelispor engelini 2-0’la aştı, Play-Off’taki yerini sağlamlaştırdı.

19 Mart 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Hekimoğlu Trabzon hata yapmadı

2. Lig’de heyecan dün de erteleme maçlarıyla devam etti. 22. haftada kar yağışı nedeniyle oynanamayan Hekimoğlu-Kırklareli kapışması dün gerçekleşti. Trabzon temsilcisi, Play-Off potasındaki yerini iyice sağlamlaştırmak için çıktığı kritik mücadeleyi 2-0 kazandı. Onur’un 18, Hakan’ın ise 25. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 3. sırada yeraldı. Play-Off’a en yakın takımlarla farkı 12 puana çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, eleme maçları oynamayı öylelikle büyük ölçüde garantilemiş oldu. 33 puanda kalan kupanın flaş takımı Kırklareli ise tehlikeli bölgeyle bağlarını tamamen koparma fırsatını kaçırmış oldu.

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