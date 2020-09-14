Hekimoğlu Trabzon FK tesislerinde Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen imza töreninde 22 yaşında genç file bekçisi Yunus Emre Kar, kendisini 3 yıllığına Trabzon temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu, "Takımımızın eksik olan bölgelerine transferlerimiz devam ediyor. Yunus Emre’yi de kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah takımımıza en iyi katkıyı verecektir" dedi.

Yeni transfer Yunus Emre Kar ise, "Hekimoğlu Trabzon FK gibi hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Çok çalışıp formayı almak istiyorum. Batuhan ve Aziz abi gibi iki tane kaleci var. Rekabet ortamı kaledeki başarıyı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Bahadır Taşdelen ile 2 yıllık imza

Hekimoğlu Trabzon FK, Ümraniyespor’dan orta saha oyuncusu Bahadır Taşdelen’i de kadrosuna kattı. Hekimoğlu Trabzon FK Tesislerinde yapılan imza töreninde Bahadır Taşdelen kendisini 2 yıllığına Hekimoğlu Trabzon FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni transfer Bahadır Taşdelen, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Hekimoğlu Trabzon FK’ya hedefleri büyük olduğu için geldim. Bu sezon tüm takım olarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Ben de şampiyonluk yolunda takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağım. Sezon sonunda da şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA