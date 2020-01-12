Hekimoğlu Trabzon FK- Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 3-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 mağlup etti. Ara transferde kadrosunu güçlendiren ve zirveyi hedefleyen Karadeniz ekibi, düelloya sahne olan karşılaşmayı Mertcan, Hakan ve Nurullah’ın golleriyle kazandı. Ali Yavuz’un dublesi ise konuk takıma yeterli olmadı.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Ogün Kamacı xx, Ozan Bekar

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx, Miraç Acer xx, Samet Yalçın x (Haşim Çoban dk.46 x) , Hakan Yavuz xx, Onur Akdeniz xx, Mertcan Çam xx (Oğuzhan Açıl dk.79 x), Caner Aktaş x (Ali Aydemir dk.70 x), Bahadır Erol xx, Taha Balcı xx, Volkan Altınsoy xx, Abdulkadir Özdemir xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir x, Cansın Çiçek x, Ferhat Duman xx (Yasin Elmas dk.76 x), Nurullah Kaya x, Ali Yavuz Kol xx , Can Taşkıran x (Çağrı Yağız Yasak dk.76 x), Mustafa Yılmaz x, Artun Akçakın x, Alperen Pak x, İbrahim Hırçın x, Sefa Durmuş x

Goller: Mertcan Çam (dk.5) , Hakan Yavuz (dk. 72), Nurallan Kaya (dk.54 k.k)(Hekimoğlu Trabzon FK), Ali Yavuz Kol (dk.9 ve 34) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon FK)