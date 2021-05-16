Hekimoğlu Trabzon FK-24Erzincanspor maç sonucu: 3-0

Hekimoğlu Trabzon FK, Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor’u sahasında Batuhan Karadeniz, Ali Aytemur ve Caner Aktaş'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur Sarı

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Samet, Caner(Dk.61 Oğuz), Burhan(Dk.46 Eray), Halil İbrahim(Dk.77 Miraç), Özkan(Dk.86 Mehmet), Batuhan(Dk.86 Mücahit Can)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat- Abdullah, Yunus Emre, Ahmet Kaan(Dk.46 Hakan), Batuhan Salman, Samed, Uğurcan(Dk.90 Batuhan Yılmaz), Sabrican(Dk.65 Ozan), Mümin Talip, Rıdvan, Sefa

GOLLER: Dk.14 Batuhan, Dk.37 Ali, Dk.58 Caner (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Özkan, Samet, Batuhan (Hekimoğlu Trabzon)- Batuhan, Sefa (Anagold 24 Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+8 Eray (Hekimoğlu Trabzon)