Hekimoğlu Trabzon - Bayburt Özel İdarespor maç sonucu: 1-1
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Hekimoğlu Trabzon, 13’üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 15’inci dakikada konuk ekipte İbrahim kaydederken, ev sahibi 88’inci dakikada Caner’in golüyle skora eşitlik getirdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Hekimoğlu Trabzon, 13’üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 15’inci dakikada konuk ekipte İbrahim kaydederken, ev sahibi 88’inci dakikada Caner’in golüyle skora eşitlik getirdi.
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun
HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre(Dk.51 Tunahan), Hakan Demir(Dk.81 Kerem), Ali, Hakan Yavuz(Dk.87 Abdulkadir), Caner, Özkan(Dk.46 Berkay), Mehmet, Ethem
AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Zülküf- Mehmet, Uğur Aygören, Ali Fırat, Ömer Esenkaya, Sefa, Onur, Yunus Emre(Dk.76 Selim), Ali Aydemir(Dk.58 Ömer Çalışkan), İbrahim, Uğur Mustafa Türk(Dk.58 Emirhan)
GOLLER: Dk.88 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.15 İbrahim (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)
SARI KARTLAR: Zülküf, Mehmet (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)
DHA