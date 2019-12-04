Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir maç sonucu: 0 - 1
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve iyi bir seri yakalayan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarısını sürdürdü. Kupada 5.tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon karşısında deplasmanda oynayan Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Süper Lig'de son 11 maçını kaybetmeyen ve ikinci sıraya yükselen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, 5.tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti...
Hekimoğlu Trabzon penaltı kaçırdı
TFF 2.Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon, maçın ilk yarısında kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Hekimoğlu Trabzon takımında penaltı vuruşunu Taha Balcı kullanamadı. Başakşehir'de bu maçta Robinho, Demba Ba, Aleksic, Volkan Babacan gibi isimler de forma giydi.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir x, Miraç x (Muhammet Haşim Çoban dk. 65 x), Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam, xx (Taha Gür dk. 74 x), Hakan Yavuz xx (Ali Aydemir dk. 54 x), Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x
Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike x (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic xx (Crivelli dk. 46 xx), Robinho x (Muhammet Aslantaş dk. 74 x), Demba Ba xxx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK)