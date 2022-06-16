Türkiye’nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Fanatik Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları’nda yer almak olduğunu belirten başarılı sporcu, “Olimpiyatlara katılmak ve orada kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu anlık hedefim ilk beş içerisinde yer almak” dedi. 21 Haziran’daki Red Bull Mind The Gap hakkında da konuşan Dikişçioğlu, Türkiye’de böyle etkinliklerin olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaykay gençler arasında büyük bir tutkuya dönüştü. Bunun nedeni nedir?

“Son zamanlarda sokak kültürlerine ve marjinal tarzlara ilginin yoğunluğu ile alakası olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa özgün bir spor .”

‘Apartman altında başladı’

Sen bu spora nasıl gönül verdin?

“Yakın arkadaşım oturduğumuz apartmanın altında kayıyordu ve ben kendisini her gördüğümde ‘Neden olmasın ki?’ diyordum ve ilk merakım 2009 yılının sonunda apartman altında başladı ve o gün bugündür devam ediyorum”

Red Bull ile birlikte kaykayda hedeflerin nasıl şekillendi?

Kaykayda ilerlemek isteyen çoğumuzun hayalini kurduğu gibi benim hayalimde Red Bull şapkasını kafama takıp, yaptığım sporda ülkemi temsil etmekti ve bunu başarabildiğim için çok mutluyum. İleriye dönük hedeflerim daha çok yarışma ve proje faaliyetlerinde kendimi gösterip, tüm dünyaya tanıtabileceğim bir portfolyoya sahip olmak.

‘Özgür ve özgün olmaktır’

‘Türkiye’de kaykaycı olmak...’ cümlesinin nasıl tamamlarsın?

“Bu soruyu sadece Türkiye olarak değil genel anlamda cevaplamak istiyorum. Kaykaycı olmak benim gözümde özgür ve özgün olmaktır. Bir spor olmanın dışında aynı zamanda yaratıcı bir kültüre sahip olduğu için sokakta gördüğümüz en basitinden bir çöp kovasını bile kaykay kayılabilecek bir alana çevirip, çekim yapabiliyor ve bu sanatımızı tüm insanlar ile paylaşabiliyoruz.”

‘Red BullMind The Gap çok şaşırmıştım’ etkinliğinin yeri bende farklıdır’

Red Bull Mind The Gap organizasyonu hakkında ne söylemek istersin?

“Etkinlik amatör kaykaycıların hareketlerini geliştirebilmesi için tekrardan tasarlandı ve yeni gelecek kaykaycılar için Türkiye’de bir umut ve bir enerji kaynağı olduğunu düşünüyor. Devamının gelmesini en içten şekilde diliyorum. Red Bull Mind The Gap etkinliğinin yeri bende farklıdır. Red Bull sporcusu olmamda katkısı büyüktür. Geçen sene organizasyonda yarışmıştım. Benim için çok güzel bir tecrübe olmuştu. Bu sene ise jüri üyesi olacağım. Benim açımdan katılımcıları değerlendiren tarafta olmak farklı bir deneyim olacak.”

Kaykay üzerinde en zorladığın hareket hangisi oldu?

“En kategorisine koyabilmek zor sebebi de kaykayda çözdüğünüz her harekete ekstra yeni bir varyasyon ekliyorsunuz ve gittikçe zorlaşıyor. O yüzden her hareket zor diyebilirim.”

Peki senin için özel bir hareket var mı?

“Etrafta kayarken yapmaktan en keyif aldığım hareket her zaman ‘Kickflip’ti. Yaklaşık 12 yıldır her kaydığımda yapıyorum ve yapmaya da devam ediyorum.”

‘En keyif aldığım hareket Kickflip’tir’

Küçükken örnek aldığın bir kaykaycı var mıydı?

“Ryan Sheckler. Küçükken videolarını sıklıkla izlediğim ve tarz olarak kendime benimsediğim bir kaykaycıydı ve herkes beni küçüklüğüne çok benzetirdi.”

"İlk duyduğumda çok şaşırmıştım"

Kaykay, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez olimpik branş oldu. Hedefinde olimpiyatlar var mı?

“Kültürümüzün olimpiyat gibi büyük bir müsabakanın içine girmiş olması beni gönülden heyecanlandırıyor. 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak ve orada kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu anlık hedefim ilk beş içerisinde yer almak.”

Tokyo Olimpiyatları’nda kaykay branşını izlediğinde neler hissettin?

"Açıkçası beklemiyordum ve ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Sokaktan olimpiyata şeklinde sürdürdüğümüz bu sporu bu denli büyük yerlerde görmek, hepimiz için çok özel bir adım oldu.”

‘Yerine göre sevdiğim sokaklar da var parklar da’

- Sokakta kaymayı mı, kaykay parklarında kaymayı mı seviyorsun?

“Tek bir yer seçmek zor aslında… Yerine göre sevdiğim sokaklar, yerine göre parklar var. Yani kısacası kullanabileceğim her yerde kaymayı seviyorum.”

‘Şu yaşta kaykay sporcuna başlamak gerek’ denilen bir yaş aralığı var mıdır?

“Aslında teknik kaymak ve kaykayla bir bütün hissedebilmek için çocuk yaşta ilerlemek daha iyi olur. Ama bu ‘İleri yaşlardakiler kaykay kaymasın’ demek kesinlikle değil. Her yaşın yapabileceği ve düz sürerken bile keyif alabileceği bir spor.”

Red Bull gibi global bir markanın sporcusu olmak sana ne tür kazanımlar sağladı?

“Kaykay sporuna olan bakış açımı ve potansiyelimi objektif bir gözle görebilmemi ve kendimi sportif ve vizyoner anlamda geliştirmemi sağladı. Sağlamaya da devam ediyorlar. Red Bull ailemle her daim birlikte güzel projelere ve geleceğe imza atacağımızı umuyorum.”







