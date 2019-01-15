Hedefi gösterdi: 3 maç 9 puan

Belek’te güzel bir kamp geçiren Fenerbahçe, çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçına kupada Ümraniyespor karşısında çıkacak. Ersun Yanal kupaya önem verse de oyuncularıyla yaptığı toplantıda ligdeki ilk 3 haftanın önemine dikkat çekti.

Her fırsatta ikinci devrenin en başarılı takımı olacakları iddiasında bulunan başarılı teknik adam, “Bursaspor, Yeni Malatya ve Göztepe maçları bizim için kritik. Buradan 9 puan çıkartmamız gerekiyor. Bunu yaparsak, sonrasında rahatlıkla devamını getiririz. Hem kendi özgüvenimizi artırmak hem de rakiplere Fenerbahçe’nin yeniden ayağa kalktığını göstermek açısından 3’te 3 yapmamız bizim için olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

Sarı- Lacivertliler, sezonun ilk yarısında Bursaspor’u Kadıköy’de yenerken; Yeni Malatya ve Göztepe’ye deplasmanda 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.

Yusuf Dursun