Hedefe son 1!

Ligue 1 ekiplerinden PSG, Katar sermayesine geçtiği günden bu yana transfere servet yatırdı. Ligde alınan şampiyonluklar yeterli olmadı çünkü başkent temsilcisinin tek hedefi Şampiyonlar Ligi’ydi. Bu süre içerisinde çeyrek finalden öteye gidemeyen Kırmızı-Mavililer, 2011’den beri transfere 1.243 milyar Euro harcadı. PSG, ilk kez bu kadar kupaya yaklaştı. Fransız ekibi, önceki gün Alman ekibi RB Leipzig’i 3-0 geçerek adını finale yazdırdı.

‘Acı çektik’

“Maç sonrasında konuşan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, galibiyeti değerlendirirken şunları söyledi: “Çok gergindim ve baskıyı hissettim. Bu baskıya alışmış oyuncularım var ve onu seviyorlar. Planımıza sadık kaldık. Buralara gelirken, birlikte acı çektik ve başardık.”

‘Sonucu kabul etmeliyiz’

Kaybeden tarafta ise Julian Nagelsmann vardı. 20’li yaşlarındayken, PSG’nin hocası Tuchel’in yardımcılığını yapan 33 yaşındaki çalıştırıcı, “Sonucu kabul etmeliyiz çünkü oyuna istediğimiz gibi yaklaşamadık. Bizden daha iyiydiler. İstediğimiz şeyleri yapsaydık belki yine de yeterli olmayacaktı” yorumunu getirdi.

Final kutlamalarında 36 gözaltı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne çıkan binlerce PSG taraftarı, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına çok az kişinin uyduğu kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam ederken, PSG'li taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı, 36 kişi gözaltına alındı.