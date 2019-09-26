Hedef dünya şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da pazar günü başlayacak Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası'nda Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yasin Urlu'nun sporcuları Ayşin Özkılıç, Vatan Şahan Elmas, Dilara Karabağ, Zeliha Nur Kamaç, Eylül Sultan Taşgıran altın madalya hedefliyor.

Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası, 29 Eylül- 6 Ekim arasında Antalya Kundu'daki bir otelde yapılacak. Türkiye'de ikinci, Antalya'da ise ilk defa düzenlenen dünya şampiyonasına, 65 ülkeden 1350 sporcu katılacak. Türk milli takımı da şampiyonada 100'e yakın sporcuyla mücadele edecek.

ŞAMPİYONAYA EN FAZLA SPORCU GÖNDEREN ANTRENÖR

Şampiyonada Antalya'dan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yasin Urlu, 5 sporcusuyla yer alacak. Milli takım antrenörlerinden Yasin Urlu, Türkiye Muay Thai Federasyonu'nda dünya şampiyonasına en fazla sporcu gönderen teknik direktörler sıralamasında Yılmaz Çeken ile ilk sırayı paylaştı. Urlu, "Dünya şampiyonasında en fazla sporcu gönderen antrenör olmanın gururunu yaşıyorum. 5 sporcumun madalya kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini hedefliyorum" dedi.

HEDEF ALTIN MADALYA

Urlu ve sporcuları Ayşin Özkılıç, Vatan Şahan Elmas, Dilara Karabağ, Zeliha Nur Kamaç, Eylül Sultan Taşgıran şampiyonanın hazırlıklarına Antalya Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonada Ayşin, Vatan ve Dilara üst gençlerde, Zeliha ile Eylül yıldızlarda mücadele edecek. 2016'da dünya şampiyonluğunu kazanan Vatan Şahan Elmaş, altın madalyanın ikinci defa sahibi olmayı hedeflediğini söyledi. Geçen sene dünya şampiyonasında elenen Ayşin ise bu sene madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

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