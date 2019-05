Hearthstone’da kartlar yeniden dağıtılıyor

Blastmaster Boom, Hearthstone’un 3 Haziran’da başlayacak olan Rise of the Mech etkinliğinde cephanesini ve en sevdiği oyuncaklarını güncellemek için sahalara geri dönüyor. Bu etkinlik kapsamında gelenleri özetleyecek olursak:

Yeni bir Legendary Mech, SN1P-SN4P

Tüm sınıfların çeşitli kartlarına buff geliyor

Yeni Arena rotasyonu

Kısıtlı bir süre devam edecek daMECHli turnuva (Mech-vitational) etkinliği

Yeni Mekanik Lordunuza Merhaba Deyin

3 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Hearthstone’a giriş yaparak yeni efsanevi neutral kart Mech SN1P-SN4P’nin altın bir kopyasını kazanabilirsiniz. 1 Temmuz’dan sonra ise SN1P-SN4P’nin standart versiyonu 1600 dust ödenerek craft edilebilecek.

Buff’sız Kart Kalmasın

Blastmaster Boom laboratuvarında hummalı bir şekilde çalışırken tüm sınıfların farklı kartlarına coşkuyu verdi. Bu kartlardaki değişiklikler kalıcı ve yeni stats’ler The Boomsday Project Standart’tan çıktıktan sonra da aynı kalmaya devam edecek.

Druid

Gloop Sprayer (8) Manadan (7) Manaya indi

Mulchmuncher (10 Manadan (9) Manaya düştü

Hunter

Necromechanic (5) Manadan (4) Manaya indi

Flark's Boom-Zooka (8) Manadan (7) Manaya indi

Mage

Unexpected Results to (4) Manadan (3) Manaya düştü

Luna’s Pocket Galaxy (7) Manadan (5) Manaya indi

Paladin

Crystology to (2) Manadan (1) Manaya düştü

Glowstone Technician to (6) Manadan (5) Manaya indi

Priest

Extra Arms to (3) Manadan (2) Manaya düştü

Cloning Device (2) Manadan (1) Manaya indi

Rogue

Pogo-Hopper (2) Manadan (1) Manaya indi

Violet Haze to (3) Manadan (2) Manaya düştü

Shaman

The Storm Bringer (7) Manadan (6) Manaya indi. (Down from 7)

Thunderhead stats’leri 3/5’ten 3/6’ya yükseldi

Warlock

Spirit Bomb (2) Manadan (1) Manaya indi

Morrigan (8) Manadan (6) Manaya düştü

Warrior

Security Rover stats’i 2/5’ten 2/6’ya yükseldi

Beryllium Nullifier stats’i 3/8’den 4/8’e yükseldi

Bir Sonraki Arena Sezonu Hayli "Çarpıcı" Geçecek

Blastmaster Boom’un daha fazla deneğe ihtiyacı var. Kobay bulmak için de Arena’dan daha iyi bir yer olabilir mi? 3 Haziran’da başlayacak Rise of the Mech güncellemesinden itibaren Arena draft’larındaki kartlar aşağıda görüleceği üzere bomba gibi bir rotasyonda ilerliyor:

Classic

Basic

Goblins vs. Gnomes

The Grand Tournament

Karazhan

The Boomsday Project