Hearthstone’da kartlar yeniden dağıtılıyor

Blastmaster Boom, Hearthstone’un 3 Haziran’da başlayacak olan Rise of the Mech etkinliğinde cephanesini ve en sevdiği oyuncaklarını güncellemek için sahalara geri dönüyor. Bu etkinlik kapsamında gelenleri özetleyecek olursak:
Yeni bir Legendary Mech, SN1P-SN4P
Tüm sınıfların çeşitli kartlarına buff geliyor
Yeni Arena rotasyonu
Kısıtlı bir süre devam edecek daMECHli turnuva (Mech-vitational) etkinliği
Yeni Mekanik Lordunuza Merhaba Deyin
3 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Hearthstone’a giriş yaparak yeni efsanevi neutral kart Mech SN1P-SN4P’nin altın bir kopyasını kazanabilirsiniz. 1 Temmuz’dan sonra ise SN1P-SN4P’nin standart versiyonu 1600 dust ödenerek craft edilebilecek.
Buff’sız Kart Kalmasın
Blastmaster Boom laboratuvarında hummalı bir şekilde çalışırken tüm sınıfların farklı kartlarına coşkuyu verdi. Bu kartlardaki değişiklikler kalıcı ve yeni stats’ler The Boomsday Project Standart’tan çıktıktan sonra da aynı kalmaya devam edecek.
Druid
Gloop Sprayer (8) Manadan (7) Manaya indi
Mulchmuncher (10 Manadan (9) Manaya düştü
Hunter
Necromechanic (5) Manadan (4) Manaya indi
Flark's Boom-Zooka (8) Manadan (7) Manaya indi
Mage
Unexpected Results to (4) Manadan (3) Manaya düştü
Luna’s Pocket Galaxy (7) Manadan (5) Manaya indi
Paladin
Crystology to (2) Manadan (1) Manaya düştü
Glowstone Technician to (6) Manadan (5) Manaya indi
Priest
Extra Arms to (3) Manadan (2) Manaya düştü
Cloning Device (2) Manadan (1) Manaya indi
Rogue
Pogo-Hopper (2) Manadan (1) Manaya indi
Violet Haze to (3) Manadan (2) Manaya düştü
Shaman
The Storm Bringer (7) Manadan (6) Manaya indi. (Down from 7)
Thunderhead stats’leri 3/5’ten 3/6’ya yükseldi
Warlock
Spirit Bomb (2) Manadan (1) Manaya indi
Morrigan (8) Manadan (6) Manaya düştü
Warrior
Security Rover stats’i 2/5’ten 2/6’ya yükseldi
Beryllium Nullifier stats’i 3/8’den 4/8’e yükseldi
Bir Sonraki Arena Sezonu Hayli "Çarpıcı" Geçecek
Blastmaster Boom’un daha fazla deneğe ihtiyacı var. Kobay bulmak için de Arena’dan daha iyi bir yer olabilir mi? 3 Haziran’da başlayacak Rise of the Mech güncellemesinden itibaren Arena draft’larındaki kartlar aşağıda görüleceği üzere bomba gibi bir rotasyonda ilerliyor:
Classic
Basic
Goblins vs. Gnomes
The Grand Tournament
Karazhan
The Boomsday Project