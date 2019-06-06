Hearthstone Masters Bundle yeni bir Şaman kahramanı sunuyor

Blizzard, yeni Şimşek Kralı Şaman Kahramanı’nı içeren sınırlı süreli bir Hearthstone paketi tanıttı. Bu paket, 2019 Hearthstone Masters Tour’a direkt olarak katkıda bulunacak.

Oyuncular Masters Bundle’ı 19.99 dolar karşılığında alabilecek. Oyuncular 10 tane Rise of Shadows kart paketi, 10 tane Rastakhan’s Rumble kart paketi, yeni Şimşek Kralı Şaman Kahramanı ve Stolen Thunder kart paketine sahip olacak.

Masters Bundle satışlarından kazanılan paranın bir kısmı ise 2019 Hearthstone Masters Tour etkinliklerinin üçünün ödül havuzuna eklenecek. Her turnuvanın ödül havuzunun alacağı ekstra katkının tavanı ise 250.000 dolar olarak belirlendi. Bu demek oluyor ki, Masters Bundle satın alan oyuncuların hepsi Hearthstone Masters programına ve Hearthstone espor sahnesine katkıda bulunacak.

Bundle içerisinde bulunan yeni Kahraman portresi ise Şaman Kahramanı Lei Shen, Şimşek Kralı için. World of Warcraft oyuncuları Şimşek Kralı’nı Mists of Pandaria genişletme paketinden tanıyacaktır. Bilinene göre, Lei Shen en güçlü Mogu lideri ve bütün klanların Mogu İmparatorluğunda birleşmesinden sorumlu. Lei Shen’in Şimşek Kralı olduğunu hesaba katarsak, kahramanın Şaman sınıfından olması oldukça normal.

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