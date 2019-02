Cedi Osman, sponsorluğunu yeniledi

“Kazanmak Kafada Başlar” diyen Head&Shoulders’ın yeni marka yüzü, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers’ta forma giyen ve All-Star hafta sonunda Dünya Karması forması giymeye hak kazanan başarılı basketbolcu Cedi Osman oldu.

Dünyanın 1 numaralı şampuanı (*) Head&Shoulders, daha önce de işbirliği yaptığı yıldız basketbolcu Cedi Osman ile yeniden biraraya geldi. Türkiye’de basketbolun gelişmesini ve geniş kitlelere ulaşmasını destekleyen Head&Shoulders, NBA’in Cleveland Cavaliers takımında forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile yeni sezonda da ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosuyla özgüven dağıtmaya devam edecek.

All-Star haftasında 15 Şubat’ta oynanacak Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması kadrosunda mücadele edecek olan Cedi Osman, maçlara yüzde 100 özgüvenle, efsane olmak için çıkmaya devam edecek. Türk basketbolunun NBA’deki gurur kaynağı Cedi Osman, Head&Shoulders marka yüzü olarak, spor kariyerinde özgüvenin önemini anlatıp genç nesillere ilham verecek.

Head&Shoulders işbirliği ile ilgili konuşan Cedi Osman, “Head&Shoulders’in benim hayatımda çok özel bir yeri var. Türkiye’de basketbolun gelişmesinde katkıları çok değerli ve marka yüzü olarak Head & Shoulders ile yeniden birarada olmaktan çok mutluyum. Beraber yola çıktığım marka ile aynı doğrultuda ilerlemek, aynı duruşa sahip olmak gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden Head&Shoulders’ın da her zaman dediği gibi Kazanmak kafada başlar mottosu ile benim hayata bakış açımında birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Gerek özel hayatımda gerekse profesyonel hayatta ben her zaman özgüven ile başlamak gerektiğine inanıyorum. Başarılı olmak için sahaya çıkmadan önce kendinize inanmanız ve güvenmeniz gerekli. Head&Shoulders’ın ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu her zaman benim hayatımda ve başarılarımda ön planda oldu, şimdi de olmaya devam edecek.” dedi.

1995’te Makedonya, Ohrid’de doğan Cedi Osman, 2009-10 sezonunda Anadolu Efes ile Yıldız Takım kategorisinde Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu, 2011-12 sezonunda da Pertevniyal ile Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu elde etmişti. 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda turnuvanın en iyi 5’ine seçilen Cedi Osman, ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçilen Cedi Osman, ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.