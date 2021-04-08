15 takımın katılımıyla 4 gün sürecek organizasyonun Yalova ayağında, 90. Yıl Spor Salonu’nda ev sahibi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) ile karşılaşan Bağcılar Engelliler, karşılaşmayı 69-57 kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de İskenderun Engelliler Spor Kulübünü 77-29’luk skorla geçti.

Gazişehir Gaziantep, çekişmeli geçen mücadelede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 66-56 yendi.

Orhangazi İlçe Spor Salonundaki mücadelelerde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi derbide Ceylanpınar Belediyesi’ni 63-57 mağlup etti.

Pendik Belediyesi Anadolu Yakası’nın Ankara Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü’nü 100-23 gibi farklı skorla geçtiği ilk gün müsabakalarında TSK Rehabilitasyon Merkezi ESK ise Ordu BŞB Spor Kulübü’nü 51-49 yendi. 1907 Fenerbahçe ise ilk günü maç yapmadan geçirdi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 1. etabın ilk günü, Yalova’daki salonda HDI Sigorta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla son buldu. Zorlu derbide gülen taraf 81-66 skorla Beşiktaş oldu.

1. Etap programı, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek. (AA)