ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın evinde OGM Ormanspor'u konuk edecek HDI Sigorta Afyon Belediyespor Basketbol Takımı'nda maç öncesi yapılan rutin koronavirüs testinde 7 kişide pozitif vakaya rastlandı. Afyon Belediyespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen koronavirüs (Covid-19) PCR testleri sonrasında 7 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

MAÇ ERTELENMEDİ

Afyon Belediyespor tarafından pozitif vakalar Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirilirken, OGM Ormanspor maçıyla ilgili erteleme kararı çıkmadı.

DHA