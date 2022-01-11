HD Elazığ Karakoçan FK, antrenmanlara başladı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ara dönem hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştiren ancak Belek’te yaşanan hava muhalefeti nedeniyle kampı erken bitirmek zorunda kalan HD Elazığ Karakoçan FK’da, TFF 3. Lig 2. Grup’un 20. Haftası’nda oynanacak olan Hacettepe maçı hazırlıklarına Elazığ’da başlanıldı. Pazar günü Antalya’dan ayrılan mavi-beyazlılar, Salı günü itibariyle kendi tesislerinde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Metin Akpunar ve yardımcıları refakatinde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Yunuscan Ergün haricindeki tüm futbolcular katıldı.