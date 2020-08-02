Gebeliğin varlığının ya da yokluğunun tespit edebilmek amaçlı HCG hormonu testi gerçekleştirilmekte. Yapılan kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden gerekli değer aralığı ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda plasentada trofoblastik isimli hücreler üzerinden HCG hormonu salgılanır. Diğer bir ismi ile Beta HCG olarak da bilinen bu hormon, gebeliğin söz konusu olup olmadığı noktasında kan testi üzerinden bilgi sağlamaktadır.

HCG hormonu nedir?

Gebeliğin tespit edilmesi konusunda en çok kullanılan bulgulardan biri olarak HCG hormonu öne çıkmaktadır. İnsanlarda bulunan koryonik gonadotropin hormonunun beta türü olarak öne çıkan HCG hormonu, gebeliğin erken evrelerinde bile yüksek oranda artış göstermektedir. Yapılan test ile beraber bu artışın üzerinden gebeliğin varlığı ya da yokluğu anlaşılır. Özellikle gebeliğin belirlenmesi için yapılan idrar testlerinden daha erken şekilde Beta HCG hormonu tespit imkanı sağlamaktadır.

Döllenmenin 11. günden itibaren gerçekleştirilen test ile beraber Beta HCG hormonunun artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Özellikle kan testi ile beraber HCG hormonunun yüksekliği, gebeliğin kaçıncı haftasında olduğuna dair bilgi sağlamaktadır. Kısacası gebeliğin olup olmadığına dair anlaşılmasını sağlayan ve bunu kan testi ile sunan hormon HCG hormonu olarak bilinmektedir.

HCG hormonu ne işe yarar?

Hamilelik döneminin kaçıncı haftasında olduğunu anlayabilmek için yapılan test ile beraber hücrelerde HCG hormonu artışı görülür. Genel olarak gebeliğin varlığını ya da yokluğunu anlayabilmek adına kan testi ile beraber bunu sağlayan hormondur. Düşüklüğü neticesinde herhangi bir durum ile karşı karşıya kalınmaz. Ancak yükselmesi ile beraber gebelik durumunun yanı sıra belli başlı bazı sakıncalı hastalıkların da ortaya çıktığına dair işaret vermektedir. Özellikle gebeliğin farklı safhalarına bağlı olarak HCG hormonu değişik seviyelerde bulunmaktadır.

Bu seviyeler gebeliğin olduğu dönemde haftalara bağlı olarak kan testi ile beraber ortaya çıkarılır. Seviyenin bulunduğu doğru değer arasındaki yükseklik gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteren önemli bir bulgudur. Bu sebepten dolayı belirli aralıklarla kan testi üzerinden kan sayımı ile beraber, mutlaka HCG hormonu seviyesi belirlemesi yapılması gerekmektedir.

HCG yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Beta HCG olarak da bilinen bu hormonun düşüklüğü herhangi bir durum belli etmez. Yani gebelik olmadığını anlatması ile beraber hastalıkların yaşanmadığı üzerine bir bulgu olarak öne çıkmaktadır. Ancak normal bir insandaki değer aralığını üzerine çıkıldığı zaman, başta gebelik belirtisi olmak üzere kan testi bunu sağlar. Herhangi bir hastalık olup olmadığına dair bilgi alabilmek için ise, ek olarak bazı tetkik ile teşhis yöntemleri uzman doktor kontrolü altında gerçekleşir. Bu doğrultuda HCG yüksekliği dış gebelik ya da çoğul gebelik belirtileri olarak öne çıkmaktadır. Ancak bunun dışında bazı hastalıkların da işareti olabilir.

- Mide kanserinin bazı türleri,

- Testis ve yumurtalık kistleri,

- Pankreas kanserinin bazı türleri,

- Gastrit,

- Molar gebelik,

- Gonadal veya trofoblastik tümör,

- Karaciğer tümörü,

Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalma gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak bu hastalıklar HCG hormonu ciddi oranda referans aralığının üzerine çıkması ile beraber anlaşılır. Gerçekleştirilen kan testi yine beraber kan sayımında HCG hormonu çok yüksek seviyelerde çıktığı zaman hastalığının nedeni anlaşılmaya çalışılır. Ancak bu seviye belirli bir yükseklikte kalırsa gebeliğin varlığı tespit edilmektedir.

HCG hormonunu dengelemek için yapılması gerekenler

Eğer gebelik döneminde HCG hormonum yükselmiş ise bu durum normal karşılanmaktadır. Yani kan testi ile beraber gebeliğin farklı haftalarına göre belirli seviyede HCG hormonu artış gösterir. Burada önemli olan yapılan kan testleri ile beraber artış seviyesinin istenilen düzeyde kalıp kalmadığını kontrol etmektir. Eğer kalmıyorsa o zaman gerekli tedavi yöntemlerinin ele alınması büyük öneme sahiptir.

Diğer taraftan bazı hastalıklar ile karşı karşıya kalınmış ise, erken zamanda yapılan kan testi üzerinden hastalığın sebebi ortaya çıkarılmalıdır. Uzman doktor kontrolü altında daha sonra yapılan ek tetkik ve teşhis ile beraber, belli başlı bazı tedavi yöntemlerine başvurulur.