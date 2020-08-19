Hazirlık maçı | Alanyaspor - Rizespor maç sonucu: 3 - 0

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor , ilk hazırlık maçında Çaykur Rizespor ’u 3-0 mağlup etti. Erzurum’daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını Akdeniz ekibi, 22. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 43. dakikada Davidson da Luz Pereira’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Müsabakanın 49. dakikasında Emircan Altıntaş ile 1 gol daha bulan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçı birlikte izledi

ERZURUM (AA)