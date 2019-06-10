Haziran ayında karda antrenman

Muş'ta kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, yılın 8 ayı karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe bölgesinde antrenman yapıyor.

10 Haziran 2019, Pazartesi 22:08
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Haziran ayında karda antrenman

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muş Kayak Takımı sporcuları, 2 bin 700 rakımlı Çavuştepe bölgesinde haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı alanda antrenman yapıyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe bölgesinde kayak yapma imkanı bulan sporcular, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Milli takım antrenörü Veysel Oğlağo da ellerindeki tüm imkanları kullanarak gençleri spora kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çavuştepe bölgesinde antrenman yaparak sporcuların korkularını da yenmeye çalıştıklarını aktaran Oğlağo, “Niyetimiz milli takıma sporcu yetiştirmek. Muş’ta birçok dalda milli sporcu yetiştirdik. Olimpiyat sporcuları çıkardık. Daha iyileri için emek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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