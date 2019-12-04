Hazır mısın Daniel Sturridge?

Bordo-Mavililer Sturridge’e kavuşuyor. Ligin 9. haftasındaki Başakşehir maçından bu yana formasından uzak kalan İngiliz yıldız, 37 gün sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan başarılı forvet ile hocası Ünal Karaman özel bir görüşme gerçekleştirdi. Önceki günkü antrenmanda olduğu gibi oyuncusuna son durumunu soran Karaman, başarılı forveti Altay karşısında oynatmaya karar verdi. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Sturridge, İzmir deplasmanında oynanacak kupa karşılaşmasında 11’de yer alacak.

Eksik kapatacak

5 lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans gösteren Sturridge, maç eksiğini Altay mücadelesiyle kapatmayı hedefliyor. İngiliz santrfor, devre arasına kadarki 4 lig maçında en iyi haliyle görev almak istiyor.