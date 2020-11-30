Hazard sakatlandı! En az 2 hafta yok

Real Madrid'in 100 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı ve büyük umutlar beslediği Eden Hazard yine sakatlandı. Son oynanan Deportivo Alaves karşılaşmasında 28.dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Belçikalı yıldız Hazard'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı

Açıklamada, yapılan testlerin ardından oyuncunun sağ ayağının problem olduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Hazard en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 29 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 6 maçta 2 gol kaydetti. 2019 yılında Chelsea'den transfer edilen Hazard, toplam 32 karşılaşmada forma giyemedi.