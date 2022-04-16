Real Madrid'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın kardeşi Kylian, Belçika basınına dünyaca ünlü oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Belçika medyasının önde gelen kurumlarından biri olan RTBL'ye konuşan Kylian; kardeşinin bu yaz Real Madrid'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Madrid ekibine katıldığından beri sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncu Chelsea'de 7 sezonda 21 maç kaçırırken, Real Madrid'de toplam 430 günü sakat geçirdi.