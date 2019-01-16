İspanyol devi Real Madrid, uzun süredir Chelsea’de forma giyen Eden Hazard’ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Yakın zamanda, “Devre arasında Chelsea’den ayrılmayacağım ancak sezon sonunda kalma garantisi veremem” diyen Hazard da, Real’de oynamaya oldukça sıcak bakıyor.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Real’in Belçikalı yıldızı gelecek sezon transfer etmek adına Maviler’in kapısını çaldığını ve ne kadar bonservis bedeli istediklerini sorduğunu yazdı.

İngiliz ekibinin ise 28 yaşındaki atak oyuncusu için kapıyı 110 milyon Euro’dan (685 milyon TL) açtığı öğrenildi.

Los Galacticos şu an bu rakamı indirmeye çalışıyor.